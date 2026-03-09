Kadıköy'de evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çalan hırsızlar kamerada | Video 09.03.2026 | 16:17 İstanbul Kadıköy'de merdiven dayayarak girdikleri evde bulunan Figen P. (68) ile bakıcısının ellerini ve ayaklarını bağlayarak evde bulunan kasadaki 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 10 bin lirayı çalan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin eve girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Fikirtepe Dumlupınar mahallesinde 5 Mart'ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Neriman F.P. ile bakıcısı M.K.'nın bulunduğu eve, binaya dayadıkları merdivenle giren 3 kişi, mağdurların el ve ayaklarını bağladı. Polisin araştırmasına göre şüpheliler ölüm tehdidi ile evin yatak odası bölümünde bulunan kasayı açtırarak içinde bulunan 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile 10 bin lirayı aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

'ÖLDÜRECEKLER SANDIM KASANIN YERİNİ GÖSTERDİM'

Neriman F.P poliste verdiği ifadesinde "Uyuyorduk. Bir anda evde bulunan insanlar gördüm. Bizi korkutup ellerimi ve ayaklarımızı bağladılar. Kasanın nerede olduğunu sordular. Önce söylemek istemedim. Ancak daha sonra öldürülme korkusuyla kasayı gösterip anahtarın yerini söyledim. Sonra kasayı boşaltıp kaçtılar" dedi.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Bir süre sonra bağlarından kurtularak polise haber veren yaşlı kadın ve bakıcısının ihbarı üzerine polis alarma geçti. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin ellerindeki merdivenle binaya yaklaştıkları daha sonra binaya dayayarak 1.katta bulunan daireye balkondan girdikleri görüldü.

3 ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelileri evlerine kadar takip etti. Kimliği tespit edilen şüphelilerden T.A.(35) Başakşehir, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa'da ki 3 adrese yapılan eş zamanlı baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı evde yapılan aramada 46 bin 90 lira, altın ziynet eşyaları ele geçirildi. Operasyonları sürdüren polis olaya karışan A.S.(26) Gaziosmanpaşa'da, yurt dışına çıkmaya çalışan F.A(27).'yı ise Sabiha Gökçen Havalimanında uçağa binmek üzereyken gözaltına aldı.Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.