Kaldırım taşı hırsızlığı kamerada

08.03.2026 | 23:07

Karabük’te yenileme çalışmaları kapsamında refüje bırakılan kaldırım taşlarını otomobilin bagajına yükleyerek çalarken cep telefonu kamerasına yansıyan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

