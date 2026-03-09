Son dakika | Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video
09.03.2026 | 10:03
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 13.10'da merkez üssü Manisa'nın Turgutlu ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 5,49 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Son dakika | Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 09.03.2026 | 10:03
00:14
Son dakika | Denizli'de 5.1'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.03.2026 | 09:58
00:17
Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı | Video 09.03.2026 | 08:39
00:18
Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı | Video 09.03.2026 | 08:31
03:02
İnegöl’de tuvalette çakmak çakan vatandaş patlamaya neden oldu | Video 09.03.2026 | 07:58
00:22
Kaza yapan araç alevlere teslim oldu 08.03.2026 | 23:16
01:09
Kaldırım taşı hırsızlığı kamerada 08.03.2026 | 23:07
01:15
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 08.03.2026 | 16:56
02:26
02:11
Esenyurt'ta binaya tırmanan şahıs asılı elbiseleri çaldı | Video 08.03.2026 | 15:13
01:53
Malatya'da oğlu tarafından bıçaklanan şahıs öldü | Video 08.03.2026 | 15:10
00:22
Bingöl'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 08.03.2026 | 15:08
00:24
Emir Can İğrek minik hayranı ile beraber söyledi | Video 08.03.2026 | 14:22
00:21
Tekirdağ'da sahte polis altın dolu çantayla kaçarken yakalandı | Video 08.03.2026 | 13:46
00:28
Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı | Video 08.03.2026 | 13:45
01:24
00:30
Elazığ'da bir baba oğlunu bıçaklayan adamı tüfekle vurarak öldürdü | Video 08.03.2026 | 12:07
00:42
Taksim'de kebaptan çıkan böcek müşterinin dudağını ısırdı | Video 08.03.2026 | 11:06
00:25
04:08
Sarıyer’de silahla havaya ateş açan şüpheli tutuklandı | Video 08.03.2026 | 10:03