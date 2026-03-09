İstanbul Tophane Çeşmesi'nin yandığı anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 12:16 İstanbul Beyoğlu'nda I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en büyük üçüncü çeşmesi olarak bilinen Tophane Çeşmesi, O.G.Y.'nin (61) gece yaktığı ateş nedeniyle zarar gördü. Çeşmenin yandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde "Isınmak için ateş yaktım tarihi olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 5 Mart Perşembe günü saat 00.30 sıralarında Tophane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1732 yılında I. Mahmud döneminde inşaa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen Tophane Çeşmesi, yaklaşık 3 asırdır İstanbul'un önemli simgeleri arasında yer alıyor. Tophane Meydanı'nda bulunan ve İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesi olarak bilinen tarihi yapının çevresinde gece saatlerinde O.G.Y. tarafından ateş yakıldı. Yakılan ateş nedeniyle özellikle mermer yüzeylerin bazı kısımlarının karardığı görüldü. Tarihi esere verilen zarar çevrede bulunanların ve turistlerin tepkisini çekti. Çeşmede oluşan is ve kurumun temizlenmesi için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ateşi yaktığı tespit edilen şüpheli O.G.Y.'yi gözaltına aldı.

'TARİHİ ESER OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Şüphelinin daha önceden 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme', 'Kasten yaralama' ve 'Taksirle öldürme' suçlarından poliste 5 suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli O.G.Y., 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde "Isınmak için ateş yaktım tarihi eser olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

ÇEŞMENİN YANDIĞI ANLAR KAMERADA

Diğer yandan tarihi çeşmesinin yandığı anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde çeşmeden alevlerin yükseldiği ve vatandaşların uzaklaştığı anlar görülüyor. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Yaşananları kayda alan kişi ise ateş yakılmasına tepki gösteriyor.