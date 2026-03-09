Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı | Video 09.03.2026 | 08:39 Bursa’nın İnegöl ilçesinde tabancayla havaya ateş açtığı anlar sosyal medyada paylaşan şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucunda gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İnegöl'ün Alanyurt bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, elindeki tabancayla sokak ortasında havaya peş peşe ateş açtı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete gören polis ekipleri şüpheli Durmuş S.'yi (27) gözaltına aldı.