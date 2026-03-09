Video Yaşam Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı | Video
09.03.2026 | 08:39

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tabancayla havaya ateş açtığı anlar sosyal medyada paylaşan şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucunda gözaltına alındı.

Olay, İnegöl'ün Alanyurt bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, elindeki tabancayla sokak ortasında havaya peş peşe ateş açtı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete gören polis ekipleri şüpheli Durmuş S.'yi (27) gözaltına aldı.
Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı | Video 09.03.2026 | 08:39
