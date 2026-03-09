Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı | Video
09.03.2026 | 08:39
Bursa’nın İnegöl ilçesinde tabancayla havaya ateş açtığı anlar sosyal medyada paylaşan şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucunda gözaltına alındı.
