GOL | Türkiye Kupası: Beşiktaş 3-0 Rizespor
04.03.2026 | 21:18
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, 42. dakikada Hyeon-gyu Oh'un attığı golle Rizespor karşısında skoru 3-0’a getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
GOL | Türkiye Kupası: Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor 04.03.2026 | 22:24
01:17
GOL | Türkiye Kupası: Beşiktaş 4-0 Çaykur Rizespor 04.03.2026 | 22:22
01:03
GOL | Türkiye Kupası: Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 Kocaelispor 04.03.2026 | 22:15
01:19
GOL | Türkiye Kupası: Beşiktaş 3-0 Rizespor 04.03.2026 | 21:18
01:31
GOL | Türkiye Kupası: Beşiktaş 2-0 Rizespor 04.03.2026 | 21:15
01:34
GOL | Türkiye Kupası: Beşiktaş 1-0 Rizespor 04.03.2026 | 21:13
01:24
Sergen Yalçın: Ana hedefimiz Türkiye Kupası 04.03.2026 | 20:11
00:39
Mustafa Hekimoğlu: Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz! 04.03.2026 | 20:07
01:03
Çaykur Rizespor'da Recep Uçar Beşiktaş maçı öncesi konuştu! 04.03.2026 | 20:04
10:25
Rams Başakşehir 2-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 04.03.2026 | 00:28
02:21
Nuri Şahin: Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık 03.03.2026 | 23:03
04:48
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Mathias Lovik sözleri! 03.03.2026 | 23:02
01:13
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-4 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:33
01:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-3 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:32
01:04
Kırmızı kart: Başakşehir, Trabzonspor maçında 10 kişi kaldı! 03.03.2026 | 22:31
00:55
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-2 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:08
01:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:06
01:16
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 1-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 21:55
01:56
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 0-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 20:48
02:23
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması! 03.03.2026 | 20:08