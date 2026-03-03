Video Spor Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Mathias Lovik sözleri!
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Mathias Lovik sözleri!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Mathias Lovik sözleri!

03.03.2026 | 23:02

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-2 geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trabzonspor’da Fatih Tekke’den Mathias Lovik sözleri! 04:48
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Mathias Lovik sözleri! 03.03.2026 | 23:02
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-4 Trabzonspor 01:13
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-4 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:33
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-3 Trabzonspor 01:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-3 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:32
Kırmızı kart: Başakşehir, Trabzonspor maçında 10 kişi kaldı! 01:04
Kırmızı kart: Başakşehir, Trabzonspor maçında 10 kişi kaldı! 03.03.2026 | 22:31
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-2 Trabzonspor 00:55
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-2 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-1 Trabzonspor 01:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:06
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 1-1 Trabzonspor 01:16
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 1-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 21:55
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 0-1 Trabzonspor 01:56
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 0-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 20:48
Trabzonspor’da Fatih Tekke’den sakatlık açıklaması! 02:23
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması! 03.03.2026 | 20:08
Nuri Şahin: Final niteliğinde bir maç 03:04
Nuri Şahin: Final niteliğinde bir maç 03.03.2026 | 20:07
MAÇ ÖZETİ | Türkiye Kupası’ndaki İstanbulspor - Boluspor maçında kazanan yok! 09:11
MAÇ ÖZETİ | Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor - Boluspor maçında kazanan yok! 03.03.2026 | 18:41
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP’de ilk yarışına çıktı | Video 02:35
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de ilk yarışına çıktı | Video 01.03.2026 | 14:38
Mesut Özil: Dualarım Fenerbahçe’yle, inşallah şampiyon olur | Video 01:14
Mesut Özil: "Dualarım Fenerbahçe'yle, inşallah şampiyon olur" | Video 28.02.2026 | 11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik telefonu | Video 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu | Video 26.02.2026 | 07:42
Domenico Tedesco: Nottingham Forest maçını kazanmaya çalışacağız | Video 09:41
Domenico Tedesco: "Nottingham Forest maçını kazanmaya çalışacağız" | Video 25.02.2026 | 14:01
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularım sahada olabilmek için devasa bir çaba gösterdi! 01:08
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularım sahada olabilmek için devasa bir çaba gösterdi! 22.02.2026 | 23:10
Ziraat Bankası Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko! 00:47
Ziraat Bankası Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko! 22.02.2026 | 23:09
Tarık Biberovic: Gerçekten şimdi çok mutluyum 00:31
Tarık Biberovic: Gerçekten şimdi çok mutluyum 22.02.2026 | 22:45
Fenerbahçe Beko 91-74 Beşiktaş GAİN | 4. Periyot sonucu 20:13
Fenerbahçe Beko 91-74 Beşiktaş GAİN | 4. Periyot sonucu 22.02.2026 | 22:45
Fenerbahçe Beko 70-56 Beşiktaş GAİN | 3. Periyot sonucu 20:41
Fenerbahçe Beko 70-56 Beşiktaş GAİN | 3. Periyot sonucu 22.02.2026 | 22:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY