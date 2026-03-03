MAÇ ÖZETİ | Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor - Boluspor maçında kazanan yok!

03.03.2026 | 18:41

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında İstanbulspor sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı ve her iki takım da kupaya veda etti. İşte maçın özeti...