Video Spor Mesut Özil: "Dualarım Fenerbahçe'yle, inşallah şampiyon olur" | Video
Mesut Özil:

Mesut Özil: "Dualarım Fenerbahçe'yle, inşallah şampiyon olur" | Video

28.02.2026 | 11:41

Eski futbolcu Mesut Özil, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Benim gönlüm Fenerbahçe'den yana. Fenerbahçe, Avrupa'da kazandı ama maalesef elendi. Belki lige daha fazla konsantre olurlar. Galatasaray da Avrupa'da yorulacağı için inşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Dualarım Fenerbahçe'yle" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Eski futbolcu Mesut Özil, milli güreşçilerin Mersinli Ahmet Kireççi Güreş Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki kampını ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan ve ligdeki şampiyonluk yarışında dualarının Fenerbahçe'yle olduğunu belirten Mesut Özil, "Benim gönlüm Fenerbahçe'den yana. Fenerbahçe, Avrupa'da kazandı ama maalesef elendi. Belki lige daha fazla konsantre olurlar. Galatasaray da Avrupa'da yorulacağı için inşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Dualarım Fenerbahçe'yle. Güçlü bir takım kuruldu. Tabii bazı hataları görüyoruz ama sezon uzun bir maraton. Fenerbahçe'ye güçlü olarak görüyorum. Toparladılar kendilerini. İnşallah sezon sonunda ligi kazanırlar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun 10 numarası olmak ister miydin? şeklinde gelen soruya Mesut, "Yok istemezdim, ben artık futbolu bıraktım. Artık güreşe bakıyorum" cevabını verdi.

'GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUM'

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşmesi hakkında Mesut Özil, "Galatasaray'a başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde artık dev takımlar kaldı. Başarılı olmak için bu büyük takımları yenmeniz lazım. Güçlü bir takım gelmiş, inşallah tur atlar diyoruz" yorumunu yaptı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mesut Özil: Dualarım Fenerbahçe’yle, inşallah şampiyon olur | Video 01:14
Mesut Özil: "Dualarım Fenerbahçe'yle, inşallah şampiyon olur" | Video 28.02.2026 | 11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik telefonu | Video 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu | Video 26.02.2026 | 07:42
Domenico Tedesco: Nottingham Forest maçını kazanmaya çalışacağız | Video 09:41
Domenico Tedesco: "Nottingham Forest maçını kazanmaya çalışacağız" | Video 25.02.2026 | 14:01
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularım sahada olabilmek için devasa bir çaba gösterdi! 01:08
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularım sahada olabilmek için devasa bir çaba gösterdi! 22.02.2026 | 23:10
Ziraat Bankası Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko! 00:47
Ziraat Bankası Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko! 22.02.2026 | 23:09
Tarık Biberovic: Gerçekten şimdi çok mutluyum 00:31
Tarık Biberovic: Gerçekten şimdi çok mutluyum 22.02.2026 | 22:45
Fenerbahçe Beko 91-74 Beşiktaş GAİN | 4. Periyot sonucu 20:13
Fenerbahçe Beko 91-74 Beşiktaş GAİN | 4. Periyot sonucu 22.02.2026 | 22:45
Fenerbahçe Beko 70-56 Beşiktaş GAİN | 3. Periyot sonucu 20:41
Fenerbahçe Beko 70-56 Beşiktaş GAİN | 3. Periyot sonucu 22.02.2026 | 22:06
Fenerbahçe Beko 46-42 Beşiktaş GAİN | 2. Periyot sonucu 23:52
Fenerbahçe Beko 46-42 Beşiktaş GAİN | 2. Periyot sonucu 22.02.2026 | 21:26
Fenerbahçe Beko 22-24 Beşiktaş GAİN | 1. Periyot sonucu 24:03
Fenerbahçe Beko 22-24 Beşiktaş GAİN | 1. Periyot sonucu 22.02.2026 | 21:26
Bahçeşehir Koleji 67-88 Anadolu Efes 4. Periyot Sonucu 22:44
Bahçeşehir Koleji 67-88 Anadolu Efes (4. Periyot Sonucu) 18.02.2026 | 22:56
Bahçeşehir Koleji 41-58 Anadolu Efes 3. Periyot Sonucu 21:20
Bahçeşehir Koleji 41-58 Anadolu Efes (3. Periyot Sonucu) 18.02.2026 | 22:22
Bahçeşehir Koleji 24-41 Anadolu Efes 2. Periyot Sonucu 24:36
Bahçeşehir Koleji 24-41 Anadolu Efes (2. Periyot Sonucu) 18.02.2026 | 22:22
Bahçeşehir Koleji 4-24 Anadolu Efes 1. Periyot Sonucu 22:44
Bahçeşehir Koleji 4-24 Anadolu Efes (1. Periyot Sonucu) 18.02.2026 | 22:21
TOFAŞ 91-100 Beşiktaş GAİN 4. Periyot Sonucu 25:37
TOFAŞ 91-100 Beşiktaş GAİN (4. Periyot Sonucu) 18.02.2026 | 20:09
TOFAŞ 70-77 Beşiktaş GAİN 3. Periyot Sonucu 18:47
TOFAŞ 70-77 Beşiktaş GAİN (3. Periyot Sonucu) 18.02.2026 | 20:09
TOFAŞ 53-48 Beşiktaş GAİN 2. Periyot Sonucu 22:30
TOFAŞ 53-48 Beşiktaş GAİN (2. Periyot Sonucu) 18.02.2026 | 20:08
TOFAŞ 30-23 Beşiktaş GAİN 1. Periyot Sonucu 20:01
TOFAŞ 30-23 Beşiktaş GAİN (1. Periyot Sonucu) 18.02.2026 | 20:08
Safiport Erokspor 76-83 Fenerbahçe Beko 4. Periyot Sonucu 28:26
Safiport Erokspor 76-83 Fenerbahçe Beko (4. Periyot Sonucu) 17.02.2026 | 23:06
Safiport Erokspor 55-63 Fenerbahçe Beko 3. Periyot Sonucu 22:18
Safiport Erokspor 55-63 Fenerbahçe Beko (3. Periyot Sonucu) 17.02.2026 | 23:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY