Domenico Tedesco: "Nottingham Forest maçını kazanmaya çalışacağız" | Video
25.02.2026 | 14:01
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig gibi UEFA Avrupa Ligi'nin de kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyerek, "Avrupa Ligi’ni rahatsızlık verici şekilde görmedim. Orada performans göstermek, o sıcak atmosferi yaşamak güzel. Nottingham Forest'e karşı ikinci maçta daha iyi olabiliriz. Tabii ki maçı kazanmaya çalışacağız, sadece berabere kalmak veya Avrupa Ligi’nden elenmek diye düşünmüyorum" dedi.
"OYUNCULARIN ÜZERİNDEKİ STRESİ ALMAK BENİM GÖREVİM"
"Sarı-lacivertli taraftarlara bir mesajınız olacak mı?" sorusuna İtalyan teknik adam, "Mesaj her zaman sahada vermeyi severim. Ben büyük sözlerin adamı değilim. Basın toplantısında dürüst olmaya çalışıyorum. Önemli olan oyuncular, personel. Onlarda bu inanç olmalı. Taraftarlar bizim için çok önemli ama taraftarlar sadece belli bir güven verebilirler sahada. Benim mesajım takımım için. Önemli olan oyuncuların içerisinde bu inanca sahip olması. Daha sakin şekilde, futboldan keyif alacak şekilde yapıyoruz. Oyuncuların üzerindeki stresi almak benim görevim. Çok kötü durumda değiliz, sakatlıklar kötü ancak benim işim çözüm bulmak. Personelimiz ile birlikte tüm sorumluluk bizde. Eylül ayında geldiğimde bana bir belge imzalatsanız ve şubat ayında böyle bir durumda olacaksın deseniz kabul ederdim. Benim işim çözüm bulmak. Gerginlikle, baskıyla başa çıkabilirim. Oyuncularım için bu baskıyı istemiyorum. Bu ilk defa olmuyor. Beşiktaş maçında son dakikada kazandık. Pek çok maçı geri dönerek kazandık. O maçlarda da puan kaybetmiş olabilirdik ama problem olmazdı" yanıtını verdi.
"HER ZAMAN EN İYİ İHTİMALİ SEÇİYORUM"
Tedesco, oyuncularla ilgili maç öncesi farklı sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, "Bazı şeyleri bilemezsiniz. Sakatlıkları bilemezsiniz. Bazı oyuncularda hastalananlar, bazı oyuncularda ailevi problemler oldu. 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyen oldu. Ekibimle birlikte oyunu kazanmak için her zaman en iyi ihtimali seçiyorum" diye konuştu.
"ÇAĞRI BALTA İÇİN İLK İZLENİMİM POZİTİFTİ"
Domenico Tedeco, Galatasaray'dan transfer edilen ve A takımla ilk kez antrenmana katılan genç oyuncu Çağrı Hakan Balta ile alakalı görüşlerini de şu sözlerle aktardı:
"Biz onun burada olmasından dolayı mutluyuz. Ben transferinde dahil değilim ama duydum. Kulüp de buraya getirmek için gayret gösterdi. Bana sordular 'A takıma katkı verir mi?' diye. İlk izlenimim pozitifti. A takımla olmasa bile bu akşam bizimle birlikte."
"MAÇI KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Olası bir Avrupa Ligi'nden elenme durumunun Süper Lig'e yansımasının nasıl olacağına ilişkin ise Tedesco, "Normalde puan tablosuyla ilgili konuşmuyorum. Ama takıma söylediğim şu; herkes hedeflere bu kadar yakına gelmiş olmamızı kabul ederdi. Her ne kadar Kasımpaşa'ya karşı puan kaybetsek de bu kadar puan kazanmamız, bunlar pozitif. Süper Lig zor, böyle sakatlıklar da varken. Ama bazen oyuncularımın ne kadar güçlü olduklarını bilmediklerini düşünüyorum. Sezon uzun. Sezon nisan-mayıs gibi belli olacak ve biz orada olacağız. Bu sezon çok zor. Sadece sakatlıklar değil, başka şeyler de oluyor. Biz hala buradayız ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Maçın 2. yarısında kötü oynamadık, ilk yarıda evet ama Nottingham Forest maçında çok enerji kaybettik. Hemen evimizde böyle güçlü oynamak kolay değil. 2. yarı tüm bu koşullara rağmen sakatlıklarla çıktılar. Bugün pek çok genç oyuncu var bizimle birlikte. Süper Lig bizim için çok önemli ama Avrupa Ligi de bizim için çok önemli. Avrupa Ligi'ni rahatsızlık verici şekilde görmedim. Orada performans göstermek, o sıcak atmosferi yaşamak güzel. İkinci maçta daha iyi olabiliriz. Tabii ki maçı kazanmaya çalışacağız, sadece berabere kalmak veya Avrupa Ligi'nden elenmek diye düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
