Öğretmeni Fatma Nur Çelik'i öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03.03.2026 | 11:52 Çekmeköy’de okul içinde bıçaklı saldırı sonucu öğretmenini öldüren 17 yaşındaki F.S.B emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.'yi (15) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Yaşanan olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki F.S.B, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından bugün adliyeye sevk edildi.