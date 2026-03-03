Yeni aldığı aracıyla ‘Gaza geldim’ diyerek drift atan sürücü 140 bin TL ceza yedi | Video 03.03.2026 | 10:15 Hatay'da 3 buçuk milyon TL’ye satın aldığı lüks aracıyla bir gün sonra gaza gelerek drift atan sürücü Adem Kılınç'a, 140 bin TL cezai işlem uygulandı ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Lüks aracıyla gaza gelerek drift attığı için pişman olan Kılınç, ceza rakamları çok yüksek olduğu ifade ederek yaptığını tavsiye etmediğini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antakya ilçesinde yaşayan Adem Kılınç, geçtiğimiz Cuma günü Antalya'dan 3.5 milyon TL değerinde yeni bir spor araba aldı. Yeni spor arabasıyla Cumartesi günü turlayan Kılınç, Güzelburç Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde drift atmaya başladı. Kılınç, sanayi sitesi içerisinde bir anlığına gaza gelip drift attığı anlarda polis ekiplerine yakalandı. Kamera incelemesinde sürücü Kılınç'ın lüks otomobiliyle drfit yaptığı görüldü. Sürücü Kılınç'a drift atmaktan 140 bin idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve araç 60 gün trafikten men edildi. Yeni aldığı lüks aracıyla gaza gelerek drift attığını söyleyen ve 140 bin TL ceza uygulanan Kılınç, drift yaptığı için pişman olduğunu belirterek, ceza rakamları çok yüksek olduğuna dikkat çekerek çözüm bulunması gerektiğini söyledi.Yeni aldığı spor aracıyla bir anda gaza gelerek drift attığını söyleyen Kılınç, "Cuma günü aracı Antalya'dan 3.5 milyon TL aldım. Cumartesi günüde başımıza talihsiz bir olay geldi. Aracımı yeni aldığımız için ufak bir gaza geldik ve yolda iki tur döndük. Devletimiz ve polisimiz var olsun, bizleri yakaladılar. İki tur aracımla döndüğüm için 140 bin TL ceza yedim. İki ay ehliyetim gitti ve iki ay aracım bağlandı. Başımıza böyle bir talihsiz olay geldi. Bir anlık gazla iki tur döndük ve bize pahalıya patladı. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Bunu yaptığım için çok pişmanım. Benim aracım herkesin alıp da kapısının önüne koyabileceği bir araç değil. Hadi ben bu cezayı ödedim. Benle beraber birkaç arkadaşımızda ceza yedi. Asla küçümsemiyorum. Şahin marka otomobile 100 bin TL ceza yazıldı. Benim aracım 3.5 milyonluk araba ben ödedim ama bu arkadaşlarımız nasıl ödeyecek. Ceza rakamları inanılmaz yüksek oldu. Ceza rakamları çok yüksek olduğu için buna çözüm bulunması gerekiyor. Sürücülere tavsiyem kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Ben gaza gelip yaptım ama tavsiye etmiyorum, pişmanım" ifadelerini kullandı.