Video Yaşam İstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi | Video
03.03.2026 | 08:39

İstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne İstikametinde şoförün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. TEM Otoyolu'nda trafik oluştu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

