Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL değerindeki dikkat çeken o soru!

03.03.2026 | 00:11

ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar ilgiyle takip edildi. Yarışmaya katılan Fatih Can Kalender isimli yarışmacı 200 bin TL değerindeki o soruya bakın ne cevap verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!