Kontrolden çıkan vincin otomobilleri sürüklediği anlar kamerada
02.03.2026 | 17:20
İzmir'in Konak ilçesinde freni boşalan vincin iki otomobile çarpıp iş yerine sürüklediği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan vinç, arkasındaki otomobili altına alarak sürükledi.
