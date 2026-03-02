Video Yaşam Kontrolden çıkan vincin otomobilleri sürüklediği anlar kamerada
Kontrolden çıkan vincin otomobilleri sürüklediği anlar kamerada

Kontrolden çıkan vincin otomobilleri sürüklediği anlar kamerada

02.03.2026 | 17:20

İzmir'in Konak ilçesinde freni boşalan vincin iki otomobile çarpıp iş yerine sürüklediği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan vinç, arkasındaki otomobili altına alarak sürükledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kontrolden çıkan vincin otomobilleri sürüklediği anlar kamerada 01:02
Kontrolden çıkan vincin otomobilleri sürüklediği anlar kamerada 02.03.2026 | 17:20
Karabük’te yolda koşan deve kuşları kamerada | Video 00:52
Karabük'te yolda koşan deve kuşları kamerada | Video 02.03.2026 | 16:06
10’uncu katta yangın: Polis, havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırdı | Video 01:13
10'uncu katta yangın: Polis, havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırdı | Video 02.03.2026 | 15:54
Elazığ’da kayınpeder dehşeti: Tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı | Video 01:16
Elazığ'da kayınpeder dehşeti: Tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı | Video 02.03.2026 | 15:53
Arnavutköy’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 04:32
Arnavutköy’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02.03.2026 | 15:00
Mardin’de 2 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:09
Mardin'de 2 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.03.2026 | 14:59
Bursa’da trafikte motosikletliye kadın sürücüden tekmeli tokatlı saldırı 01:11
Bursa’da trafikte motosikletliye kadın sürücüden tekmeli tokatlı saldırı 02.03.2026 | 14:13
SON DAKİKA | İstanbul’da 2 öğretmen ve bir öğrenciyi bıçaklayan öğrenci gözaltına alındı | Video 01:10
SON DAKİKA | İstanbul'da 2 öğretmen ve bir öğrenciyi bıçaklayan öğrenci gözaltına alındı | Video 02.03.2026 | 14:08
Niğde’de köye inen kurt sürücü kamerada | Video 00:35
Niğde'de köye inen kurt sürücü kamerada | Video 02.03.2026 | 12:57
Cinayet zanlısının otizmli çocuğu darp ettiği anlar kamerada | Video 02:02
Cinayet zanlısının otizmli çocuğu darp ettiği anlar kamerada | Video 02.03.2026 | 11:54
Antalya’da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu: 3 yaralı | Video 01:17
Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu: 3 yaralı | Video 02.03.2026 | 11:49
Hatay’da drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 00:24
Hatay'da drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 02.03.2026 | 11:20
Kağıthane’de akılalmaz kaza kamerada: Kamyonu durdurmaya çalışırken aşağı düştü | Video 02:36
Kağıthane'de akılalmaz kaza kamerada: Kamyonu durdurmaya çalışırken aşağı düştü | Video 02.03.2026 | 11:15
Adana’da kendisini ‘Komiser Vedat’ olarak tanıtan dolandırıcı kamerada | Video 01:26
Adana'da kendisini ‘Komiser Vedat’ olarak tanıtan dolandırıcı kamerada | Video 02.03.2026 | 10:38
Batman’da genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü | Video 01:47
Batman'da genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü | Video 02.03.2026 | 10:28
Gaziosmanpaşa’da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada | Video 02:59
Gaziosmanpaşa'da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada | Video 02.03.2026 | 10:21
Kahramanmaraş’ta gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 01:11
Kahramanmaraş'ta gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 02.03.2026 | 08:38
Çankırı’da iki grup arasındaki kavga kamerada | Video 02:18
Çankırı'da iki grup arasındaki kavga kamerada | Video 02.03.2026 | 08:36
Gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 01:11
Gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 02.03.2026 | 01:17
İran’da Radyo ve Televizyon Kurumu binası vuruldu! 00:37
İran'da Radyo ve Televizyon Kurumu binası vuruldu! 01.03.2026 | 22:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY