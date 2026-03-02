Video Yaşam Karabük'te yolda koşan deve kuşları kamerada | Video
Karabük'te yolda koşan deve kuşları kamerada | Video

02.03.2026 | 16:06

Karabük’te köy yolunda koşan iki deve kuşu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay merkeze bağlı Üçbaş köyünde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan sürücü yoldaki deve kuşlarını fark etti. Deve kuşları aracı gördükten sonra koşmaya başlarken o anlar sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bir süre aracın önünde koşan deve kuşları yoldan ayrılarak gözden kayboldu.
Karabük'te yolda koşan deve kuşları kamerada | Video 02.03.2026 | 16:06
