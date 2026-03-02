Video Dünya Suudi Aramco rafinerisine saldırı | Video
02.03.2026 | 12:19

ABD ve İsrail'in cumartesi sabah saatlerinde İran'a başlattıkları saldırıların ardından İran misilleme saldırılarına devam ediyor. Suudi Arabistan'da ülkenin ekonomik can damarı olarak görülen Ras Tanura'daki Aramco petrol rafinerisi vuruldu. Saldırı sonrası tesiste yangın çıktı. İlk bilgilere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgeden dumanlar yükselirken, rafinerideki operasyonlar durduruldu.

İran yapımı Shahed-136 tipi insansız hava aracının, Suudi Arabistan'ın en önemli enerji merkezlerinden biri olarak bilinen rafineriyi hedef aldığı belirtildi.
Suudi Aramco, dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip şirket olarak biliniyor. Vurulan tesisin günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu ve Orta Doğu'nun en büyük rafinerileri arasında yer aldığı ifade ediliyor. Tesis, Suudi Arabistan'ın üretim ve ihracat zincirinde stratejik bir konumda bulunuyor.


Ras Tanura Limanı, Suudi Arabistan'ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor.

