İran Suudi Arabistan'da petrol rafinerisine saldırı düzenledi | Video 02.03.2026 | 11:46 İran, Suudi Arabistan'ın Ras Tanuta bölgesindeki bir petrol rafinerisine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

İran, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura bölgesindeki dünyanın en büyük petrol şirketlerinden birine ait petrol rafinerisine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Rafinerinin İHA saldırısı sonrası kapatıldığı bildirildi. Yetkililer, olayda küçük çaplı bir yangın çıktığını ve bunun kısa sürede kontrol altına alındığını açıkladı.