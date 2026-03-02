Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı
02.03.2026 | 22:11
Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
