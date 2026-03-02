Video Yaşam Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı

02.03.2026 | 22:11

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çorum’da otomobil takla attı: 1 yaralı 01:11
Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı 02.03.2026 | 22:11
Kontrolden çıkan vincin otomobilleri sürüklediği anlar kamerada 01:02
Kontrolden çıkan vincin otomobilleri sürüklediği anlar kamerada 02.03.2026 | 17:20
Karabük’te yolda koşan deve kuşları kamerada | Video 00:52
Karabük'te yolda koşan deve kuşları kamerada | Video 02.03.2026 | 16:06
10’uncu katta yangın: Polis, havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırdı | Video 01:13
10'uncu katta yangın: Polis, havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırdı | Video 02.03.2026 | 15:54
Elazığ’da kayınpeder dehşeti: Tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı | Video 01:16
Elazığ'da kayınpeder dehşeti: Tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı | Video 02.03.2026 | 15:53
Arnavutköy’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 04:32
Arnavutköy’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02.03.2026 | 15:00
Mardin’de 2 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:09
Mardin'de 2 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.03.2026 | 14:59
Bursa’da trafikte motosikletliye kadın sürücüden tekmeli tokatlı saldırı 01:11
Bursa’da trafikte motosikletliye kadın sürücüden tekmeli tokatlı saldırı 02.03.2026 | 14:13
SON DAKİKA | İstanbul’da 2 öğretmen ve bir öğrenciyi bıçaklayan öğrenci gözaltına alındı | Video 01:10
SON DAKİKA | İstanbul'da 2 öğretmen ve bir öğrenciyi bıçaklayan öğrenci gözaltına alındı | Video 02.03.2026 | 14:08
Niğde’de köye inen kurt sürücü kamerada | Video 00:35
Niğde'de köye inen kurt sürücü kamerada | Video 02.03.2026 | 12:57
Cinayet zanlısının otizmli çocuğu darp ettiği anlar kamerada | Video 02:02
Cinayet zanlısının otizmli çocuğu darp ettiği anlar kamerada | Video 02.03.2026 | 11:54
Antalya’da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu: 3 yaralı | Video 01:17
Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu: 3 yaralı | Video 02.03.2026 | 11:49
Hatay’da drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 00:24
Hatay'da drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 02.03.2026 | 11:20
Kağıthane’de akılalmaz kaza kamerada: Kamyonu durdurmaya çalışırken aşağı düştü | Video 02:36
Kağıthane'de akılalmaz kaza kamerada: Kamyonu durdurmaya çalışırken aşağı düştü | Video 02.03.2026 | 11:15
Adana’da kendisini ‘Komiser Vedat’ olarak tanıtan dolandırıcı kamerada | Video 01:26
Adana'da kendisini ‘Komiser Vedat’ olarak tanıtan dolandırıcı kamerada | Video 02.03.2026 | 10:38
Batman’da genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü | Video 01:47
Batman'da genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü | Video 02.03.2026 | 10:28
Gaziosmanpaşa’da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada | Video 02:59
Gaziosmanpaşa'da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada | Video 02.03.2026 | 10:21
Kahramanmaraş’ta gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 01:11
Kahramanmaraş'ta gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 02.03.2026 | 08:38
Çankırı’da iki grup arasındaki kavga kamerada | Video 02:18
Çankırı'da iki grup arasındaki kavga kamerada | Video 02.03.2026 | 08:36
Gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 01:11
Gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 02.03.2026 | 01:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY