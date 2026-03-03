Balıkesir polisi 72 kilogram uyuşturucu madde yakaladı | Video
03.03.2026 | 09:43
Balıkesir polisi il merkezinde bir otomobilde narkotik polis köpeği ile yaptıkları operasyonda araç içinde 72 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan arama sonrası gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
