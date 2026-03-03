Balıkesir polisi 72 kilogram uyuşturucu madde yakaladı | Video 03.03.2026 | 09:43 Balıkesir polisi il merkezinde bir otomobilde narkotik polis köpeği ile yaptıkları operasyonda araç içinde 72 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan arama sonrası gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilde yapılan aramada narkotik köpeği ile yapılan aramada arka koltuğa saklanan 72 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan 1 şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.