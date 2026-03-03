Beşiktaş'ta servis minibüsüyle İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video
03.03.2026 | 09:01
Beşiktaş'ta sola dönerek Çırağan Sarayı'na girmek isteyen servisi minibüsü ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. İki aracın şoförü de yaralanırken cadde trafiğe tamamen kapatıldı.
Kaza sebebiyle bölgede kısa süreli trafik oluştu. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların da çekici yardımıyla olay yerinden çekilmesiyle trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
