Beşiktaş'ta servis minibüsüyle İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video

03.03.2026 | 09:01

Beşiktaş'ta sola dönerek Çırağan Sarayı'na girmek isteyen servisi minibüsü ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. İki aracın şoförü de yaralanırken cadde trafiğe tamamen kapatıldı.

Kaza 06.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir servis minibüsü Çırağan Sarayı'na girmek için sola döndüğü esnada seyir halinde olan İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle içlerinde yolcu olmayan İki aracın da şoförü yaralandı. Otobüs şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken servis şoförü minibüsün içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi tamamen araç trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri minibüste sıkışan servis şoförünü sıkıştığı yerden çıkardı. Otobüs şoförüne ilk müdahale olay yerindeki yapılırken servis şoförünün ayağının kırıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle bölgede kısa süreli trafik oluştu. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların da çekici yardımıyla olay yerinden çekilmesiyle trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

