Şarkıcı Hatice cam silerken herkesi korkuttu!

02.03.2026 | 23:12

Ünlü şarkıcı Hatice, sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminde yer alıyordu. Ancak Hatice bu kez evinde temizlik yaptığı anlarda kameralara yansıdı. Cam silerken aşağı sarkan şarkıcı, görenleri korkuttu. İşte o anlar!