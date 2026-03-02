Ivana Sert Dubai'de oğlu Ateş'le mahsur kaldı "Roket sesleri duymak kolay değil" | Video
02.03.2026 | 13:56
İran, cumartesi akşamı İsrail ve ABD’nin ortak operasyonuna karşılık Körfez ülkelerine füze saldırısı düzenledi. Saldırılardan biri, çok sayıda Türk vatandaşının bulunduğu Fairmont The Palm civarına isabet etti. Oğlu Ateş ile bir süredir Dubai’de bulunan modacı Ivana Sert, yaşadığı panik anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
