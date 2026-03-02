Ailesi, sevenleri ve ünlü isimler bir aradaydı! Edip Akbayram vefatının birinci yılında anıldı!

02.03.2026 | 20:14

Türk müziğine damga vuran isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Edip Akbayram, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı. Birçok ünlü ismin katıldığı anma töreninde ailesi ve dostlarının yaptığı konuşmalar damga vurdu.