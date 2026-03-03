Eminönü'nde tramvay raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi | Video
03.03.2026 | 10:15
İstanbul Eminönü’nde T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda sefer yapan tramvay, raydan çıktı. Olay nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Öte yandan, arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Sirkeci, Bağcılar, Kabataş ve Karaköy istasyonları arasında kontrollü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
