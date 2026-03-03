İstanbul-Edirne Otoyolu'nda kaza: Rulo saclar yola savruldu! | Video
03.03.2026 | 13:36
Hadımköy bağlantı yolunda meydana gelen kazada, 22 EE 725 plakalı kamyon virajı alamayarak devrildi. Olay nedeniyle İstanbul-Edirne Otoyolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.
OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI
Kazanın ardından bölgeye polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yola saçılan ağır sac ruloları iş makineleri yardımıyla tek tek kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul-Edirne istikameti geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.
ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
Olay yerine gelen çekici yardımıyla devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırılarak yoldan çekildi. Yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Ferhat Omaç, "Virajı alırken bir anda devrildim. Tonajı çok değildi ama oldu" dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
