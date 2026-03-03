Denizli'de yaya geçidinden geçen motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video 03.03.2026 | 12:52 Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsü, yeşil ışıkta hareket eden ekmek kamyonetiyle çarpıştı. 52 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazana anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 2 Mart Pazartesi günü Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. 52 yaşındaki Muhammet Aydın idaresindeki motosiklet ile kavşakta yanan kırmızı ışığa rağmen yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada 29 Ekim Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle birlikte hareket eden 20 BK 359 plakalı ekmek kamyoneti, Muhammet Aydın'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. Çarpmanın ve savrulmanın etkisiyle ağır yaralanan Muhammet Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazanın yaşandığı anlar olay yerinin yakınlarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi.