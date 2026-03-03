İstanbul'da yol verme tartışması... Küfürler savuran kadın minibüse tekme attı | Video 03.03.2026 | 11:41 İstanbul Ümranire - Şile Otoyolu’nda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada servis minibüsünün önünde durdu. Ardından da minibüs şoförüne hakaret edip, araca yumruk ve tekme attı.O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 08.00 sıralarında Ümraniye Şile Yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi.İddiya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Minibüs şoförü sol şeritte seyir halindeyken önünde bulunan otomobil yol boş olmasına rağmen uzun süre yavaşlayarak ilerledi. Daha sonra aracından inen sürücü yanındaki kadının engellemelerine rağmen şoföre küfür ve hakaret etti. Bir süre daha bağırmaya devam eden kadın sürücü minibüse tekme ve yumruk attı; ardından da olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.