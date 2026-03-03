İstanbul'da yol verme tartışması... Küfürler savuran kadın minibüse tekme attı | Video
03.03.2026 | 11:41
İstanbul Ümranire - Şile Otoyolu’nda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada servis minibüsünün önünde durdu. Ardından da minibüs şoförüne hakaret edip, araca yumruk ve tekme attı.O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
