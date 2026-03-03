Diyarbakır'da çarpışan araçlardan biri iş yerine daldı | Video
03.03.2026 | 13:37
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan bir araç iş yerine daldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda ve iş yerinde maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
