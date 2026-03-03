Diyarbakır'da çarpışan araçlardan biri iş yerine daldı | Video 03.03.2026 | 13:37 Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan bir araç iş yerine daldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda ve iş yerinde maddi hasar oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Yenişehir ilçesi Seyrantepe Sanayi Mahallesi 27'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonrası araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan iş yerinin camından içeri girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlar ile iş yerinde maddi hasar meydana geldi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.