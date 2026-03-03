Motosikletiyle 2 aracın arasından geçmeye çalışan kurye kaza yaptı
03.03.2026 | 11:42
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin arasından geçmeye çalışırken motosikletiyle araçlardan birine çarpan kurye yaralandı. Kaza, kuryenin kask kamerasına yansıdı.
Kaza, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Bir kurye, seyir halindeki 2 otomobilin arasından geçmeye çalışırken araçlardan birine çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaşananlar kuryenin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından bölgeye gelen başka bir kuryenin yaralı sürücüye yardım ettiği, kısa süre sonra ise bir başka motosiklet sürücüsünün de durarak destek verdiği görüldü.
