Video Yaşam Motosikletiyle 2 aracın arasından geçmeye çalışan kurye kaza yaptı
Motosikletiyle 2 aracın arasından geçmeye çalışan kurye kaza yaptı

Motosikletiyle 2 aracın arasından geçmeye çalışan kurye kaza yaptı

03.03.2026 | 11:42

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin arasından geçmeye çalışırken motosikletiyle araçlardan birine çarpan kurye yaralandı. Kaza, kuryenin kask kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Bir kurye, seyir halindeki 2 otomobilin arasından geçmeye çalışırken araçlardan birine çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaşananlar kuryenin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından bölgeye gelen başka bir kuryenin yaralı sürücüye yardım ettiği, kısa süre sonra ise bir başka motosiklet sürücüsünün de durarak destek verdiği görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosikletiyle 2 aracın arasından geçmeye çalışan kurye kaza yaptı 00:34
Motosikletiyle 2 aracın arasından geçmeye çalışan kurye kaza yaptı 03.03.2026 | 11:42
Avcılar’da motosikletli 2 kişiyi takip eden polis kaza yaptı; şüpheliler yakalandı | Video 02:08
Avcılar'da motosikletli 2 kişiyi takip eden polis kaza yaptı; şüpheliler yakalandı | Video 03.03.2026 | 11:37
Çekmeköy’de okulda bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatmanur Çelik’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı | Video 01:06
Çekmeköy'de okulda bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatmanur Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı | Video 03.03.2026 | 10:37
Yeni aldığı aracıyla ‘Gaza geldim’ diyerek drift atan sürücü 140 bin TL ceza yedi | Video 03:27
Yeni aldığı aracıyla ‘Gaza geldim’ diyerek drift atan sürücü 140 bin TL ceza yedi | Video 03.03.2026 | 10:15
Eminönü’nde tramvay raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi | Video 00:47
Eminönü'nde tramvay raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi | Video 03.03.2026 | 10:15
Balıkesir polisi 72 kilogram uyuşturucu madde yakaladı | Video 00:45
Balıkesir polisi 72 kilogram uyuşturucu madde yakaladı | Video 03.03.2026 | 09:43
Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira | Video 00:15
Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira | Video 03.03.2026 | 09:35
İstanbul’da suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı | Video 00:26
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı | Video 03.03.2026 | 09:10
Beşiktaş’ta servis minibüsüyle İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 04:33
Beşiktaş'ta servis minibüsüyle İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 03.03.2026 | 09:01
JASAT, 10 yıl önce işlenen 2 kadın cinayetini aydınlattı | Video 00:33
JASAT, 10 yıl önce işlenen 2 kadın cinayetini aydınlattı | Video 03.03.2026 | 08:47
İstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi | Video 00:38
İstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi | Video 03.03.2026 | 08:39
Şişli’de aydınlatma direğinde patlama; 3 motosiklet yandı | Video 03:02
Şişli’de aydınlatma direğinde patlama; 3 motosiklet yandı | Video 03.03.2026 | 08:23
SON DAKİKA | Beşiktaş’ta servis minibüsü ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı | Video 00:30
SON DAKİKA | Beşiktaş'ta servis minibüsü ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı | Video 03.03.2026 | 07:42
İstanbul’da limana indirilen 2026 model sıfır kilometre araçlar kamerada | Video 03:55
İstanbul'da limana indirilen 2026 model sıfır kilometre araçlar kamerada | Video 03.03.2026 | 07:41
Talihsiz öğretmen 20 yıl önce yarışmaya katılmış! 03:49
Talihsiz öğretmen 20 yıl önce yarışmaya katılmış! 03.03.2026 | 00:19
Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL değerindeki dikkat çeken o soru! 02:20
Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL değerindeki dikkat çeken o soru! 03.03.2026 | 00:11
Çorum’da otomobil takla attı: 1 yaralı 01:11
Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı 02.03.2026 | 22:11
Kontrolden çıkan vincin otomobilleri sürüklediği anlar kamerada 01:02
Kontrolden çıkan vincin otomobilleri sürüklediği anlar kamerada 02.03.2026 | 17:20
Karabük’te yolda koşan deve kuşları kamerada | Video 00:52
Karabük'te yolda koşan deve kuşları kamerada | Video 02.03.2026 | 16:06
10’uncu katta yangın: Polis, havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırdı | Video 01:13
10'uncu katta yangın: Polis, havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırdı | Video 02.03.2026 | 15:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY