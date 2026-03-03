GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-2 Trabzonspor
03.03.2026 | 22:08
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Trabzonspor, 69. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın attığı golle Başakşehir karşısında skoru 2-2’ye getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-2 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:08
01:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:06
01:16
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 1-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 21:55
01:56
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 0-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 20:48
02:23
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması! 03.03.2026 | 20:08
03:04
Nuri Şahin: Final niteliğinde bir maç 03.03.2026 | 20:07
09:11
02:35
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de ilk yarışına çıktı | Video 01.03.2026 | 14:38
01:14
Mesut Özil: "Dualarım Fenerbahçe'yle, inşallah şampiyon olur" | Video 28.02.2026 | 11:41
01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu | Video 26.02.2026 | 07:42
09:41
Domenico Tedesco: "Nottingham Forest maçını kazanmaya çalışacağız" | Video 25.02.2026 | 14:01
01:08
00:47
Ziraat Bankası Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko! 22.02.2026 | 23:09
00:31
Tarık Biberovic: Gerçekten şimdi çok mutluyum 22.02.2026 | 22:45
20:13
Fenerbahçe Beko 91-74 Beşiktaş GAİN | 4. Periyot sonucu 22.02.2026 | 22:45
20:41
Fenerbahçe Beko 70-56 Beşiktaş GAİN | 3. Periyot sonucu 22.02.2026 | 22:06
23:52
Fenerbahçe Beko 46-42 Beşiktaş GAİN | 2. Periyot sonucu 22.02.2026 | 21:26
24:03
Fenerbahçe Beko 22-24 Beşiktaş GAİN | 1. Periyot sonucu 22.02.2026 | 21:26
22:44
Bahçeşehir Koleji 67-88 Anadolu Efes (4. Periyot Sonucu) 18.02.2026 | 22:56
21:20
Bahçeşehir Koleji 41-58 Anadolu Efes (3. Periyot Sonucu) 18.02.2026 | 22:22