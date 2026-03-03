Video Türkiye Kupası GOL | Corendon Alanyaspor 1-2 Galatasaray
03.03.2026 | 22:17

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Corendon Alanyaspor, 78. dakikada S. Mounie'nin attığı golle Galatasaray karşısında skoru 2-1’e getirdi.

