Joao Perreira: Bugün lider bitirebiliriz!
03.03.2026 | 20:16
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Corendon Alanyaspor, Gaatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi ev sahibi ekibin teknik direktörü Joao Perreira açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
