Video Türkiye Kupası Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması!
Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması!

Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması!

03.03.2026 | 20:16

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Okan Buruk’tan rotasyon açıklaması! 03:49
Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! 03.03.2026 | 20:16
Joao Perreira: Bugün lider bitirebiliriz! 01:13
Joao Perreira: Bugün lider bitirebiliriz! 03.03.2026 | 20:16
Trabzonspor’da Fatih Tekke’den sakatlık açıklaması! 02:23
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması! 03.03.2026 | 20:08
Nuri Şahin: Final niteliğinde bir maç 03:04
Nuri Şahin: Final niteliğinde bir maç 03.03.2026 | 20:07
MAÇ ÖZETİ | Türkiye Kupası’ndaki İstanbulspor - Boluspor maçında kazanan yok! 09:11
MAÇ ÖZETİ | Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor - Boluspor maçında kazanan yok! 03.03.2026 | 18:41
Fethiyespor 0-2 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük MAÇ SONUCU-ÖZET 03:44
Fethiyespor 0-2 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) 03.03.2026 | 16:18
Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor FK MAÇ SONUCU-ÖZET 06:28
Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) 05.02.2026 | 23:55
Matteo Guendouzi: Fenerbahçe’de olduğum için gururlu hissediyorum! 07:42
Matteo Guendouzi: Fenerbahçe'de olduğum için gururlu hissediyorum! 05.02.2026 | 23:30
Domenico Tedesco’dan santrfor transferi açıklaması! 05:43
Domenico Tedesco'dan santrfor transferi açıklaması! 05.02.2026 | 23:07
Çağlar Söyüncü: Önemli olan finali iyi yapmaktı! 00:58
Çağlar Söyüncü: Önemli olan finali iyi yapmaktı! 05.02.2026 | 22:52
Mert Günok’tan şampiyonluk sözleri! 01:36
Mert Günok'tan şampiyonluk sözleri! 05.02.2026 | 22:51
Kamil Efe: Hocamız 2. yarı doğru konuşmaları yaptı! 00:40
Kamil Efe: Hocamız 2. yarı doğru konuşmaları yaptı! 05.02.2026 | 22:51
GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor FK 02:56
GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor FK 05.02.2026 | 22:16
Kocaelispor 1-1 Beşiktaş MAÇ SONUCU-ÖZET 10:32
Kocaelispor 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) 05.02.2026 | 22:14
GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor FK 01:23
GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor FK 05.02.2026 | 22:13
GOL | Fenerbahçe 1-1 Erzurumspor FK 01:05
GOL | Fenerbahçe 1-1 Erzurumspor FK 05.02.2026 | 21:48
GOL | Fenerbahçe 0-1 Erzurumspor FK 01:40
GOL | Fenerbahçe 0-1 Erzurumspor FK 05.02.2026 | 21:22
Junior Olaitan, Kocaelispor maçını değerlendirdi! 01:06
Junior Olaitan, Kocaelispor maçını değerlendirdi! 05.02.2026 | 21:21
Sergen Yalçın Kocaelispor maçı sonrası basın toplantısında konuştu! 04:17
Sergen Yalçın Kocaelispor maçı sonrası basın toplantısında konuştu! 05.02.2026 | 21:10
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan Emmanuel Agbadou cevabı! 01:36
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Emmanuel Agbadou cevabı! 05.02.2026 | 21:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY