Galatasaray penaltı kazandı! Cimbom Barış Alper Yılmaz'ın bu golüyle öne geçti

03.03.2026 | 20:43

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar karşılaşmanın 4. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)