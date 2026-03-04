Video Spor Sergen Yalçın: Ana hedefimiz Türkiye Kupası
Sergen Yalçın: Ana hedefimiz Türkiye Kupası

Sergen Yalçın: Ana hedefimiz Türkiye Kupası

04.03.2026 | 20:11

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın sözleri...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sergen Yalçın: Ana hedefimiz Türkiye Kupası 01:24
Sergen Yalçın: Ana hedefimiz Türkiye Kupası 04.03.2026 | 20:11
Mustafa Hekimoğlu: Türkiye Kupası’nı almak istiyoruz! 00:39
Mustafa Hekimoğlu: Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz! 04.03.2026 | 20:07
Çaykur Rizespor’da Recep Uçar Beşiktaş maçı öncesi konuştu! 01:03
Çaykur Rizespor'da Recep Uçar Beşiktaş maçı öncesi konuştu! 04.03.2026 | 20:04
Rams Başakşehir 2-4 Trabzonspor MAÇ SONUCU-ÖZET 10:25
Rams Başakşehir 2-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 04.03.2026 | 00:28
Nuri Şahin: Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık 02:21
Nuri Şahin: Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık 03.03.2026 | 23:03
Trabzonspor’da Fatih Tekke’den Mathias Lovik sözleri! 04:48
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Mathias Lovik sözleri! 03.03.2026 | 23:02
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-4 Trabzonspor 01:13
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-4 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:33
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-3 Trabzonspor 01:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-3 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:32
Kırmızı kart: Başakşehir, Trabzonspor maçında 10 kişi kaldı! 01:04
Kırmızı kart: Başakşehir, Trabzonspor maçında 10 kişi kaldı! 03.03.2026 | 22:31
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-2 Trabzonspor 00:55
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-2 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-1 Trabzonspor 01:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:06
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 1-1 Trabzonspor 01:16
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 1-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 21:55
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 0-1 Trabzonspor 01:56
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 0-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 20:48
Trabzonspor’da Fatih Tekke’den sakatlık açıklaması! 02:23
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması! 03.03.2026 | 20:08
Nuri Şahin: Final niteliğinde bir maç 03:04
Nuri Şahin: Final niteliğinde bir maç 03.03.2026 | 20:07
MAÇ ÖZETİ | Türkiye Kupası’ndaki İstanbulspor - Boluspor maçında kazanan yok! 09:11
MAÇ ÖZETİ | Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor - Boluspor maçında kazanan yok! 03.03.2026 | 18:41
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP’de ilk yarışına çıktı | Video 02:35
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de ilk yarışına çıktı | Video 01.03.2026 | 14:38
Mesut Özil: Dualarım Fenerbahçe’yle, inşallah şampiyon olur | Video 01:14
Mesut Özil: "Dualarım Fenerbahçe'yle, inşallah şampiyon olur" | Video 28.02.2026 | 11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik telefonu | Video 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu | Video 26.02.2026 | 07:42
Domenico Tedesco: Nottingham Forest maçını kazanmaya çalışacağız | Video 09:41
Domenico Tedesco: "Nottingham Forest maçını kazanmaya çalışacağız" | Video 25.02.2026 | 14:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY