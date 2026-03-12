Hiç tanımadıkları genci "Neden bakıyorsun" diye darp edip burnunu kırdılar! O anlar kamerada | Video
12.03.2026 | 12:55
Antalya'da arkadaşları ile oturan genç ‘Neden bakıyorsun' diyerek yanına gelen ve hiç tanımadığı 2 akranı tarafından darp edilerek burnu kırıldı. Olaya tepki gösteren gencin babası "Akran zorbalığına karşı bir yasa çıkartılmalı. Anne ve babalara burada çok sorumluluk düşüyor" dedi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, gençler arasındaki kısa süreli arbede işyerinde bulunan bir vatandaşın araya girmesi ile sonlandı. Aldığı yumruk darbesi ile yüzünden yaralanan Batuğ Y. kendi imkanları ile hastaneye giderken, yapılan kontrollerde burnunun kırıldığı belirlendi. Olayın ardından ameliyat olan gencin tedavisi devam ederken, Batuğ Y.'nin ailesi polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri sonucu kimlikleri tespit edilen Batuhan K. ve Kayra K. Ç. ikametlerinde gözaltına alınarak işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
"AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI YASA ÇIKARTILMASI"
Burnunda kırıklar bulunan ve rapor alan Batuğ Y.'nin babası Cihangir Yılmaz, yaşanan akran zorbalığına tepki gösterdi. Oğlunun olay sonrası psikolojik destek almaya başladığını ve akran zorbalığına karşı bir yasa çıkartılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "8 Şubat tarihinde akşam saat 20.00 sıralarında oğlum kuzenleri ile birlikte yemek yerken kendi akranı 8-9 tane çocuk mekana geliyor. İçlerinden bir tanesi 'Bana niye bakıyorsun' diyerek masaya tekme vuruyor. Oğlum da 'Ben sizi tanımıyorum' derken arkadan birisi gelip yumruk vuruyor. Bunun sonucunda burnunda kırıklar meydana geliyor. Ertesi gün ameliyat oldu. Şu anda tedavisi devam ediyor. Ama psikolojisi bozuk, destek alıyoruz. Devletimizin bu konuda akran zorbalığına karşı bir yasa çıkartması gerekiyor" dedi.
"AİLELERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR"
Akran zorbalığı konusunda ailelere büyük sorumluluk düştüğünü belirten baba Cihangir Yılmaz, "Nasıl ki köpek sahibi köpeği vatandaşı ısırdığı zaman ceza alıyor. Ama çocuklarımız sahipsiz gibi, anne ve babalara burada çok sorumluluk düşüyor. Kanun çıkartılırken ailelerinde sorumlu olması gerekiyor. Bu şekilde olmadığı sürece çocuklarımızda şiddet olayları devam edecek. Biz çocuklarımızı topluma hayırlı evlatlar olsun diye yetiştiriyoruz. Ailelerden ricam lütfen çocuklarına sahip çıksınlar ve bilinçli birey yetiştirsinler. Çocukların daha önceden bir karşılaşması veya sosyal medyadan bir arkadaşlığı yok, birbirlerini tanımıyorlar. Çocuklar televizyonlardaki akran zorbalıklarını görüyor, belki de toplumda kendilerini bu şekilde göstermek istiyorlar. Ama bir an önce bu konuda bir kanun çıkartılması gerekiyor" ifadelerini
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:52
02:18
03:37
06:43
00:55
01:50
01:20
Karaman'da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 12.03.2026 | 11:06
01:50
Sarıyer'de 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu: 4 yaralı | Video 12.03.2026 | 11:03
00:34
Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video 12.03.2026 | 10:55
05:09
Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 12.03.2026 | 10:40
00:29
00:46
00:44
Bursa'da apartmanın çatı katında yangın | Video 12.03.2026 | 08:45
00:24
Erzincan’da iki vaşak böyle görüntülendi | Video 12.03.2026 | 08:06
00:41
Hatay’da bir evin kurşunlanma anı kamerada | Video 12.03.2026 | 07:46
00:33
Hatay'da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı | Video 12.03.2026 | 07:46
01:01
Motosiklete çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video 12.03.2026 | 07:25
00:43
01:04
Kütahya’da babanın çatıdan attığı demir oğlunun ölümüne neden oldu | Video 12.03.2026 | 07:13
04:24
Adana’da bir genç dehşet saçtı: "Kendimi ve evi yakacağım" | Video 12.03.2026 | 07:13