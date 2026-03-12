Video Yaşam Hiç tanımadıkları genci "Neden bakıyorsun" diye darp edip burnunu kırdılar! O anlar kamerada | Video
Hiç tanımadıkları genci

Hiç tanımadıkları genci "Neden bakıyorsun" diye darp edip burnunu kırdılar! O anlar kamerada | Video

12.03.2026 | 12:55

Antalya'da arkadaşları ile oturan genç ‘Neden bakıyorsun' diyerek yanına gelen ve hiç tanımadığı 2 akranı tarafından darp edilerek burnu kırıldı. Olaya tepki gösteren gencin babası "Akran zorbalığına karşı bir yasa çıkartılmalı. Anne ve babalara burada çok sorumluluk düşüyor" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
8 Şubat tarihinde Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinde meydana gelen olayda, Batuğ Y. (15) arkadaşları ile birlikte vakit geçirmek ve bir şeyler yemek üzere bir zincir restoran bayisine geldi. 2 arkadaşı ile birlikte masaya oturan Batuğ Y.'nin yanına bir süre sonra 15-16 yaşlarında tanımadığı bir kişi geldi. İsminin Kayra K. Ç. olduğu öğrenilen genç "Neden bakıyorsun" diyerek önce Batuğ Y.'nin oturduğu sandalyeye tekme vurdu. Ardından Batuğ Y.'nin yüzüne doğru tokat attı. Bu sırada Kayra K. Ç.'nin çevresinde toplanan bir grup içerisinde isminin Batuhan K. olduğu öğrenilen aynı yaşlardaki genç Batuğ Y.'ye yumruk attı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, gençler arasındaki kısa süreli arbede işyerinde bulunan bir vatandaşın araya girmesi ile sonlandı. Aldığı yumruk darbesi ile yüzünden yaralanan Batuğ Y. kendi imkanları ile hastaneye giderken, yapılan kontrollerde burnunun kırıldığı belirlendi. Olayın ardından ameliyat olan gencin tedavisi devam ederken, Batuğ Y.'nin ailesi polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri sonucu kimlikleri tespit edilen Batuhan K. ve Kayra K. Ç. ikametlerinde gözaltına alınarak işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

"AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI YASA ÇIKARTILMASI"
Burnunda kırıklar bulunan ve rapor alan Batuğ Y.'nin babası Cihangir Yılmaz, yaşanan akran zorbalığına tepki gösterdi. Oğlunun olay sonrası psikolojik destek almaya başladığını ve akran zorbalığına karşı bir yasa çıkartılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "8 Şubat tarihinde akşam saat 20.00 sıralarında oğlum kuzenleri ile birlikte yemek yerken kendi akranı 8-9 tane çocuk mekana geliyor. İçlerinden bir tanesi 'Bana niye bakıyorsun' diyerek masaya tekme vuruyor. Oğlum da 'Ben sizi tanımıyorum' derken arkadan birisi gelip yumruk vuruyor. Bunun sonucunda burnunda kırıklar meydana geliyor. Ertesi gün ameliyat oldu. Şu anda tedavisi devam ediyor. Ama psikolojisi bozuk, destek alıyoruz. Devletimizin bu konuda akran zorbalığına karşı bir yasa çıkartması gerekiyor" dedi.

"AİLELERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR"
Akran zorbalığı konusunda ailelere büyük sorumluluk düştüğünü belirten baba Cihangir Yılmaz, "Nasıl ki köpek sahibi köpeği vatandaşı ısırdığı zaman ceza alıyor. Ama çocuklarımız sahipsiz gibi, anne ve babalara burada çok sorumluluk düşüyor. Kanun çıkartılırken ailelerinde sorumlu olması gerekiyor. Bu şekilde olmadığı sürece çocuklarımızda şiddet olayları devam edecek. Biz çocuklarımızı topluma hayırlı evlatlar olsun diye yetiştiriyoruz. Ailelerden ricam lütfen çocuklarına sahip çıksınlar ve bilinçli birey yetiştirsinler. Çocukların daha önceden bir karşılaşması veya sosyal medyadan bir arkadaşlığı yok, birbirlerini tanımıyorlar. Çocuklar televizyonlardaki akran zorbalıklarını görüyor, belki de toplumda kendilerini bu şekilde göstermek istiyorlar. Ama bir an önce bu konuda bir kanun çıkartılması gerekiyor" ifadelerini

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hiç tanımadıkları genci Neden bakıyorsun diye darp edip burnunu kırdılar! O anlar kamerada | Video 02:52
Hiç tanımadıkları genci "Neden bakıyorsun" diye darp edip burnunu kırdılar! O anlar kamerada | Video 12.03.2026 | 12:55
Konya’da Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüden ’Kendimde değildim! açıklaması | Video 02:18
Konya'da Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüden 'Kendimde değildim! açıklaması | Video 12.03.2026 | 12:25
Konya’da fizik öğretmeninin geliştirdiği damar bulucu sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak | Video 03:37
Konya'da fizik öğretmeninin geliştirdiği "damar bulucu" sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak | Video 12.03.2026 | 11:42
Konya’da okulda dehşet saçmıştı! Milli haltercinin darbettiği kardeşler konuştu: Asıl zorbalığa biz uğradık | Video 06:43
Konya'da okulda dehşet saçmıştı! Milli haltercinin darbettiği kardeşler konuştu: "Asıl zorbalığa biz uğradık" | Video 12.03.2026 | 11:28
İstanbul’da yabancılara sahte belge düzenleyen şebeke çökertildi: 13 gözaltı | Video 00:55
İstanbul’da yabancılara sahte belge düzenleyen şebeke çökertildi: 13 gözaltı | Video 12.03.2026 | 11:16
Sarıyer’de virajı alamayan 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu! 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 01:50
Sarıyer'de virajı alamayan 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu! 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 12.03.2026 | 11:09
Karaman’da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 01:20
Karaman'da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 12.03.2026 | 11:06
Sarıyer’de 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu: 4 yaralı | Video 01:50
Sarıyer'de 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu: 4 yaralı | Video 12.03.2026 | 11:03
Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video 00:34
Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video 12.03.2026 | 10:55
Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 05:09
Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 12.03.2026 | 10:40
Beyoğlu’nda kendisini darbeden adamı silahla vurdu: Beni vuranı tanımıyorum | Video 00:29
Beyoğlu’nda kendisini darbeden adamı silahla vurdu: "Beni vuranı tanımıyorum" | Video 12.03.2026 | 10:18
Sultanbeyli’de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı | Video 00:46
Sultanbeyli'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı | Video 12.03.2026 | 09:50
Bursa’da apartmanın çatı katında yangın | Video 00:44
Bursa'da apartmanın çatı katında yangın | Video 12.03.2026 | 08:45
Erzincan’da iki vaşak böyle görüntülendi | Video 00:24
Erzincan’da iki vaşak böyle görüntülendi | Video 12.03.2026 | 08:06
Hatay’da bir evin kurşunlanma anı kamerada | Video 00:41
Hatay’da bir evin kurşunlanma anı kamerada | Video 12.03.2026 | 07:46
Hatay’da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı | Video 00:33
Hatay'da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı | Video 12.03.2026 | 07:46
Motosiklete çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video 01:01
Motosiklete çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video 12.03.2026 | 07:25
Mersin’de motosikleti ön tekerini kaldıran sürücüye 21 bin 694 lira ceza | Video 00:43
Mersin'de motosikleti ön tekerini kaldıran sürücüye 21 bin 694 lira ceza | Video 12.03.2026 | 07:25
Kütahya’da babanın çatıdan attığı demir oğlunun ölümüne neden oldu | Video 01:04
Kütahya’da babanın çatıdan attığı demir oğlunun ölümüne neden oldu | Video 12.03.2026 | 07:13
Adana’da bir genç dehşet saçtı: Kendimi ve evi yakacağım | Video 04:24
Adana’da bir genç dehşet saçtı: "Kendimi ve evi yakacağım" | Video 12.03.2026 | 07:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY