Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde flaş gelişme! Şüpheli cinayeti itiraf etti: Silahı denize attım

09 Haziran 2026 17:51

İstanbul’da öldürülen Mezdeke Aynur Kanbur cinayeti ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Bülent G. cinayeti itiraf etti. Avukat eşliğinde alınan resmi ifadesinde, olayı detaylarıyla anlattı. Bülent G., Mezdeke Aynur’u örf ve adetlerine uygun yaşamadığı için öldürdüğünü söyledi. Kanbur’la ilk kez sahilde karşılaştıklarını anlatarak “bu işi yapma’ diyerek tehdit ettiğini iddia eden zanlı, olay günü kapıyı kargo kılığında açtırarak cinayeti işlediğini söyledi.