Yolda yürürken başına sineklik düştü! Kadının yaralandığı anlar kamerada 10 Haziran 2026 09:24 Adana’da yolda yürürken başına apartman dairesinin penceresinden sökülen sinekliğin düştüğü kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün sabah Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman dairesinin penceresinden bilinmeyen nedenle sökülen sineklik, rüzgarın etkisiyle yolda yürüyen kadının başına düştü. Yaralanıp yüzüstü yere düşen kadına, yanında yürüdüğü arkadaşı ile çevredeki bir kişi müdahale etti. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.