Ankara'da 4 kumarhaneye baskın: 11 şüpheli suçüstü yakalandı | Video
10 Haziran 2026 08:46
Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 4 kumarhaneye basın yapıldı. Operasyonlarda 11 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda sözde dernek olarak faaliyet gösteren mekanda, ruhsatsız tabanca, 15 adet çeyrek altın, 197 bin 400 lira, 5 bin dolar, telsiz, kumandalar ve şarj aletlerinin yanı sıra çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun malzemesi ele geçirildi.
Bir şahsın 4 yıl aranması olduğu anlaşıldı. Polis gelmeden kameralarla izleyerek tedbir aldıkları kapıları kilitledikleri tespit edildi. 'Erkete' diye tabir edilen şahısların dışarıyı gözlemlediği bir dizi önlem aldıkları anlaşıldı.
Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan şahıslara, Türk Ceza Kanunu 228. Maddesi gereğince soruşturma açıldı. Kumar oynayan şahıslara idari para cezası yazıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Ankara'da 4 kumarhaneye baskın: 11 şüpheli suçüstü yakalandı | Video 10.06.2026 | 08:44
01:13
Aynur Kanbur cinayetinde katilin metrobüsteki görüntüsü ortaya çıktı 09.06.2026 | 19:40
00:55
01:44
01:41
Su borusu patladı! Yollar göle döndü 09.06.2026 | 16:49
01:18
00:48
Fatih'te 6 yaşındaki çocuk raylara düşüp tramvayın altında kaldı! | Video 09.06.2026 | 16:29
00:47
Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 5 tutuklama | Video 09.06.2026 | 15:56
01:30
00:52
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı | Video 09.06.2026 | 14:59
01:43
Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı! O anlar kamerada 09.06.2026 | 14:47
01:27
Esenyurt'ta bina çatısında yangın | Video 09.06.2026 | 14:43
01:57
03:45
00:50
Gaziantep'teki fabrikada dev yangın! Yangına müdahele sürüyor 09.06.2026 | 13:29
03:08
01:02
01:51
Bursa'da motosiklet kazası: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video 09.06.2026 | 12:43
02:06