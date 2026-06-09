İzmir'de dehşet: Ortaokul öğrencisi kavgada öldürülmüştü! Bıçaklandıktan sonra kafeye sığındığı anlar kamerada | Video 09 Haziran 2026 16:43 Karşıyaka ilçesinde ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Görüntülerde; bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak müşterilerin bulunduğu kafeye koşup sığınması yer aldı. Demir'in arkasından gelen ve olayla ilgili tutuklanan şüphelilerden C.C.'yi ise kafenin önünde bulunanların araya girip, uzaklaştırıyor. Görüntülerde ayrıca Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları yer alıyor.