Polis ve sürücünün kavga ettiği olayda idari soruşturma açıldı: Tartışma anı kamerada!
09 Haziran 2026 16:58
Iğdır'da bir sürücü ile polis memuru arasında yaşanan ve güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gündeme gelen olayla ilgili adli tahkikat devam ederken, Iğdır Valiliğince idari soruşturma başlatıldı.
Iğdır'da bir sürücü ile polis memuru arasında yaşanan olayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürerken, Iğdır Valiliği tarafından da idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre, kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından adli sürecin yanı sıra idari inceleme de devreye alındı. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri, tarafların beyanları ve olayla ilgili düzenlenen tutanakların detaylı şekilde değerlendirildiği öğrenildi.
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