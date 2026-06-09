Aynur Kanbur cinayetinde katilin metrobüsteki görüntüsü ortaya çıktı

09 Haziran 2026 19:44

Mezdeke Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan ve ifadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli Bülent G.’nin metrobüs içerisindeki görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin görüntülerde telefonunu kapatıp sim kartını çıkardığı anlar yer alıyor.