Aynur Kanbur cinayetinde katilin metrobüsteki görüntüsü ortaya çıktı
09 Haziran 2026 19:44
Mezdeke Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan ve ifadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli Bülent G.’nin metrobüs içerisindeki görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin görüntülerde telefonunu kapatıp sim kartını çıkardığı anlar yer alıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Aynur Kanbur cinayetinde katilin metrobüsteki görüntüsü ortaya çıktı 09.06.2026 | 19:40
00:55
01:44
01:41
Su borusu patladı! Yollar göle döndü 09.06.2026 | 16:49
01:18
00:48
Fatih'te 6 yaşındaki çocuk raylara düşüp tramvayın altında kaldı! | Video 09.06.2026 | 16:29
00:47
Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 5 tutuklama | Video 09.06.2026 | 15:56
01:30
00:52
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı | Video 09.06.2026 | 14:59
01:43
Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı! O anlar kamerada 09.06.2026 | 14:47
01:27
Esenyurt'ta bina çatısında yangın | Video 09.06.2026 | 14:43
01:57
03:45
00:50
Gaziantep'teki fabrikada dev yangın! Yangına müdahele sürüyor 09.06.2026 | 13:29
03:08
01:02
01:51
Bursa'da motosiklet kazası: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video 09.06.2026 | 12:43
02:06
00:47
01:17
İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yaralılar var! | Video 09.06.2026 | 11:06