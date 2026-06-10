Tuvalet giderine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
10 Haziran 2026 09:20
Hatay’da tuvalet giderine düşerek mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bulunan Necati Oflazoğlu Ortaokulu'nda tuvalet giderine yavru kedi düştü. Durumu fark eden yetkililer itfaiye ekiplerine bildirdi. Yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı.
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