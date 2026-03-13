Çankırı'da iki grup arasındaki yumruklu kavga kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29 Çankırı’da iki grup arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, il merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, sokak ortasında birbirlerini iterek yumruk attı. Kavga, kısa süre sonra çevredeki vatandaşların ayırmasıyla sona erdi. Kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.