Sarıyer'de 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu: 4 yaralı | Video 12.03.2026 | 11:03 İstanbul Sarıyer'de virajı alamayan sürücü Ece Naz Yazgan’ın (18) kullandığı cip, refüjü aşarak karşı yönden gelen Melek Yelbay’ın (23) kullandığı araca çarptı. Araçlar Demirkan Demir’in (21) kullandığı otomobil ve İbrahim Gözegü’nün (55) servis aracına çarparak durabildi. Kazada yaralanan Eren Fidan (19), Zehra Naz Polat (19), Melek Yelbay ve Esma Teper (20) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 9 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü Ece Naz Yazgan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ECE 325 plakalı otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen Melek Yelbay idaresindeki 34 HGC 329 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araç, Demirkan Demir'in kullandığı 34 SE 6915 plakalı otomobile çarptıktan sonra İbrahim Gözegü'nün yönetimindeki 34 LAS 767 plakalı servis minibüsüne vurdu. 4 aracın karıştığı zincirleme kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada hasar oluşan servis minibüsünde yolcu olmadığı öğrenilirken, kazaya karışan 2 otomobilde bulunan Eren Fidan, Zehra Naz Polat, Melek Yelbay ve Esma Teper'in hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis ekibi caddede trafik güvenliği sağlarken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, viraja giren cipin refüjü aşarak karşı yönden gelen araçlara çarptığı görülüyor. Kaza sonrası 1 kişi panikle araçtan iniyor. Kazayı görenler ise yardım etmek için koşarak olay yerine gidiyor.