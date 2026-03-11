Video Yaşam İnternetten ikinci el far almak isterken 240 bin TL dolandırıldı | Video
İnternetten ikinci el far almak isterken 240 bin TL dolandırıldı | Video

İnternetten ikinci el far almak isterken 240 bin TL dolandırıldı | Video

11.03.2026 | 15:14

Samsun'un Atakum ilçesinde sanal medya üzerinden ikinci el far almak isterken 240 bin 245 lira dolandırıldığını öne süren T.T. (64) savcılığa suç duyurusunda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Atakum ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası T.T., sanal medya üzerinden ikinci el far almak adına alışveriş yapmak için satıcıyla iletişim kurdu. 5 bin 500 lira karşılığında dolandırıcıyla anlaşan T.T., IBAN yöntemiyle parayı gönderdi. Dolandırıcı, daha sonra 'Bireysel ödeme yapmışsınız ticari ödeme yapmanız gerekiyordu paranızı geri gönderiyorum' deyip, bankanın telefon uygulamasındaki 'Ödeme iste' bölümünden T.T.'yi çeşitli yalanlar da söyleyerek toplamda 240 bin 245 lira dolandırıldı. Parayı geri aldığını zannederek aslında para gönderen T.T. dolandırıldığını fark edince savcılığa suç duyurusunda bulundu. T.T. ifadesinde, "Satıcıyla 5 bin 500 lira karşılığında anlaştık. Parayı IBAN yoluyla gönderdim. Bana, bireysel ödeme yaptığımı, ticari ödeme yapmam gerektiğini ve ilk yatırdığım miktarı geri göndereceklerini söylediler. Ben IBAN yöntemiyle 3 kez 5 bin 500 lira havale yaptım. Sonra beni bankadan aradıklarını söyleyerek, tarafıma 'aktivasyon şifresi' göndereceklerini belirttiler. Bu sayede, bana çokça kez işlem yaptırdılar, ne yapmam gerektiğini söylediler, miktar yazdırdılar ve 240 bin 245 lira dolandırılmış oldum. Beni dolandıran kişi veya kişilerden şikayetçiyim" dedi. (DHA)

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İnternetten ikinci el far almak isterken 240 bin TL dolandırıldı | Video 01:42
İnternetten ikinci el far almak isterken 240 bin TL dolandırıldı | Video 11.03.2026 | 15:14
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem | Video 00:45
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 14:28
Açık bırakılan pencereden girerek evi istila eden güvercinler kamerada | Video 00:46
Açık bırakılan pencereden girerek evi istila eden güvercinler kamerada | Video 11.03.2026 | 14:02
Boğazdaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yolcu gemisinin kaptanı alkollü çıkmıştı! 04:59
Boğazdaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yolcu gemisinin kaptanı alkollü çıkmıştı! 11.03.2026 | 13:46
Edirne’de yerde can çekişen vatandaşa kimse yardım etmedi | Video 03:45
Edirne'de yerde can çekişen vatandaşa kimse yardım etmedi | Video 11.03.2026 | 13:40
Narkotik köpeği milyonluk uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi | Video 00:26
Narkotik köpeği milyonluk uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi | Video 11.03.2026 | 12:51
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli adliyede | Video 00:23
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli adliyede | Video 11.03.2026 | 12:22
Muz paketleme tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 04:20
Muz paketleme tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 11.03.2026 | 11:25
Kuyumcukent’te film gibi soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı | Video 01:27
Kuyumcukent’te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı | Video 11.03.2026 | 11:08
Otomobil kafeye böyle daldı: 2 yaralı | Video 02:15
Otomobil kafeye böyle daldı: 2 yaralı | Video 11.03.2026 | 10:39
Adana’da operasyon: 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltında | Video 01:02
Adana’da operasyon: 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltında | Video 11.03.2026 | 10:15
Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video 00:41
Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video 11.03.2026 | 09:59
İstanbul’da kaçak cep telefonu operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:53
İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu: 9 gözaltı | Video 11.03.2026 | 09:33
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video 00:13
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video 11.03.2026 | 09:22
İstanbul’da etkili olan sis bulurları kamerada | Video 04:00
İstanbul'da etkili olan sis bulurları kamerada | Video 11.03.2026 | 09:08
İzmir’de taksi şoförü ücret tartışmasında öldürüldü | Video 00:58
İzmir'de taksi şoförü ücret tartışmasında öldürüldü | Video 11.03.2026 | 08:34
Son dakika... Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem | Video 00:33
Son dakika... Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 08:30
Eskişehir’de sevgilisinden ayrılan genç aracını parçaladı | Video 01:14
Eskişehir'de sevgilisinden ayrılan genç aracını parçaladı | Video 11.03.2026 | 08:10
TIR’ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü | Video 01:47
TIR'ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü | Video 11.03.2026 | 08:08
Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı 00:56
Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı 10.03.2026 | 23:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY