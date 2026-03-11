Video Yaşam Narkotik köpeği milyonluk uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi | Video
Narkotik köpeği milyonluk uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi | Video

Narkotik köpeği milyonluk uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi | Video

11.03.2026 | 12:51

Şanlıurfa'da durdurulan bir tırda 33 kilogram skunk maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir tırda arama yapıldı. Narkotik köpeği K-9'un da katıldığı aramada, tırın şoför mahalline gizlenmiş halde 21 parça halinde toplam 33 kilogram skunk maddesi bulundu. Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Açık bırakılan pencereden girerek evi istila eden güvercinler kamerada | Video 00:46
Açık bırakılan pencereden girerek evi istila eden güvercinler kamerada | Video 11.03.2026 | 14:02
Boğazdaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yolcu gemisinin kaptanı alkollü çıkmıştı! 04:59
Boğazdaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yolcu gemisinin kaptanı alkollü çıkmıştı! 11.03.2026 | 13:46
Edirne’de yerde can çekişen vatandaşa kimse yardım etmedi | Video 03:45
Edirne'de yerde can çekişen vatandaşa kimse yardım etmedi | Video 11.03.2026 | 13:40
Narkotik köpeği milyonluk uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi | Video 00:26
Narkotik köpeği milyonluk uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi | Video 11.03.2026 | 12:51
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli adliyede | Video 00:23
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli adliyede | Video 11.03.2026 | 12:22
Muz paketleme tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 04:20
Muz paketleme tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 11.03.2026 | 11:25
Kuyumcukent’te film gibi soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı | Video 01:27
Kuyumcukent’te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı | Video 11.03.2026 | 11:08
Otomobil kafeye böyle daldı: 2 yaralı | Video 02:15
Otomobil kafeye böyle daldı: 2 yaralı | Video 11.03.2026 | 10:39
Adana’da operasyon: 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltında | Video 01:02
Adana’da operasyon: 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltında | Video 11.03.2026 | 10:15
Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video 00:41
Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video 11.03.2026 | 09:59
İstanbul’da kaçak cep telefonu operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:53
İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu: 9 gözaltı | Video 11.03.2026 | 09:33
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video 00:13
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video 11.03.2026 | 09:22
İstanbul’da etkili olan sis bulurları kamerada | Video 04:00
İstanbul'da etkili olan sis bulurları kamerada | Video 11.03.2026 | 09:08
İzmir’de taksi şoförü ücret tartışmasında öldürüldü | Video 00:58
İzmir'de taksi şoförü ücret tartışmasında öldürüldü | Video 11.03.2026 | 08:34
Son dakika... Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem | Video 00:33
Son dakika... Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 08:30
Eskişehir’de sevgilisinden ayrılan genç aracını parçaladı | Video 01:14
Eskişehir'de sevgilisinden ayrılan genç aracını parçaladı | Video 11.03.2026 | 08:10
TIR’ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü | Video 01:47
TIR'ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü | Video 11.03.2026 | 08:08
Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı 00:56
Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı 10.03.2026 | 23:33
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 4 yaralı 00:44
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 4 yaralı 10.03.2026 | 21:08
Samsun’da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı 00:59
Samsun'da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı 10.03.2026 | 20:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY