Narkotik köpeği milyonluk uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi | Video 11.03.2026 | 12:51 Şanlıurfa'da durdurulan bir tırda 33 kilogram skunk maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir tırda arama yapıldı. Narkotik köpeği K-9'un da katıldığı aramada, tırın şoför mahalline gizlenmiş halde 21 parça halinde toplam 33 kilogram skunk maddesi bulundu. Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.