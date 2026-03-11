Video Yaşam Muz paketleme tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video
Muz paketleme tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video

Muz paketleme tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video

11.03.2026 | 11:25

Antalya’nın Manavgat ilçesinde muz paketleme ve sarartma tesisinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın deneniyle tesisin soğuk hava deposu ve diğer bölümleri büyük ölçüde zarar gördü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi Serik Caddesi üzerinde bulunan bir muz paketleme ve sarartma tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-687 Antalya-Konya Karayolu üzerinde Taşağıl Mahallesi Serik Caddesi'nde faaliyet gösteren tesiste yangın çıktı. Çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, tesisi saran alevler D-400 Karayolundan görüldü. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat ve Serik Birimlerine bağlı çok sayıda ekip sevk edilirken, Orman İşletmesi'ne ait arasöz de ekiplere su desteği verdi.

EKİPLER ZOR ANLAR YAŞADI
Tesis içerisinde bulunan soğuk hava deposunun izolasyon malzemeleri alevlerin büyümesine neden olurken, itfaiye ekiplerinin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sayesinde söndürülürken tesiste başta soğuk hava deposu olmak üzere büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaparken, İlk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muz paketleme tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 04:20
Muz paketleme tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 11.03.2026 | 11:25
Kuyumcukent’te film gibi soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı | Video 01:27
Kuyumcukent’te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı | Video 11.03.2026 | 11:08
Otomobil kafeye böyle daldı: 2 yaralı | Video 02:15
Otomobil kafeye böyle daldı: 2 yaralı | Video 11.03.2026 | 10:39
Adana’da operasyon: 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltında | Video 01:02
Adana’da operasyon: 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltında | Video 11.03.2026 | 10:15
Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video 00:41
Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video 11.03.2026 | 09:59
İstanbul’da kaçak cep telefonu operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:53
İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu: 9 gözaltı | Video 11.03.2026 | 09:33
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video 00:13
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video 11.03.2026 | 09:22
İstanbul’da etkili olan sis bulurları kamerada | Video 04:00
İstanbul'da etkili olan sis bulurları kamerada | Video 11.03.2026 | 09:08
İzmir’de taksi şoförü ücret tartışmasında öldürüldü | Video 00:58
İzmir'de taksi şoförü ücret tartışmasında öldürüldü | Video 11.03.2026 | 08:34
Son dakika... Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem | Video 00:33
Son dakika... Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 08:30
Eskişehir’de sevgilisinden ayrılan genç aracını parçaladı | Video 01:14
Eskişehir'de sevgilisinden ayrılan genç aracını parçaladı | Video 11.03.2026 | 08:10
TIR’ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü | Video 01:47
TIR'ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü | Video 11.03.2026 | 08:08
Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı 00:56
Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı 10.03.2026 | 23:33
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 4 yaralı 00:44
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 4 yaralı 10.03.2026 | 21:08
Samsun’da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı 00:59
Samsun'da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı 10.03.2026 | 20:13
Kütahya’da otomobil takla attı: 1 yaralı 02:11
Kütahya'da otomobil takla attı: 1 yaralı 10.03.2026 | 18:00
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 00:55
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 10.03.2026 | 16:01
Ataşehir’de 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:52
Ataşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 10.03.2026 | 15:31
Kuyumcukent’te uzun namlulu silahlarla 20 milyon liralık soygun kamerada | Video 01:27
Kuyumcukent'te uzun namlulu silahlarla 20 milyon liralık soygun kamerada | Video 10.03.2026 | 14:46
Kapıkule’de araçtaki gizli bölmede 8 kilo 60 gram kokain yakalandı | Video 00:50
Kapıkule'de araçtaki gizli bölmede 8 kilo 60 gram kokain yakalandı | Video 10.03.2026 | 13:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY