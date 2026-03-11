Muz paketleme tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 11.03.2026 | 11:25 Antalya’nın Manavgat ilçesinde muz paketleme ve sarartma tesisinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın deneniyle tesisin soğuk hava deposu ve diğer bölümleri büyük ölçüde zarar gördü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi Serik Caddesi üzerinde bulunan bir muz paketleme ve sarartma tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-687 Antalya-Konya Karayolu üzerinde Taşağıl Mahallesi Serik Caddesi'nde faaliyet gösteren tesiste yangın çıktı. Çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, tesisi saran alevler D-400 Karayolundan görüldü. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat ve Serik Birimlerine bağlı çok sayıda ekip sevk edilirken, Orman İşletmesi'ne ait arasöz de ekiplere su desteği verdi.Tesis içerisinde bulunan soğuk hava deposunun izolasyon malzemeleri alevlerin büyümesine neden olurken, itfaiye ekiplerinin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sayesinde söndürülürken tesiste başta soğuk hava deposu olmak üzere büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaparken, İlk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi.