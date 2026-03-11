Muz paketleme tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video
11.03.2026 | 11:25
Antalya’nın Manavgat ilçesinde muz paketleme ve sarartma tesisinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın deneniyle tesisin soğuk hava deposu ve diğer bölümleri büyük ölçüde zarar gördü.
EKİPLER ZOR ANLAR YAŞADI
Tesis içerisinde bulunan soğuk hava deposunun izolasyon malzemeleri alevlerin büyümesine neden olurken, itfaiye ekiplerinin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sayesinde söndürülürken tesiste başta soğuk hava deposu olmak üzere büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaparken, İlk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi.
