Kapıkule'de araçtaki gizli bölmede 8 kilo 60 gram kokain yakalandı | Video
10.03.2026 | 13:32
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Bulgar plakalı bir araçta 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Bulgar uyruklu bir şahsın kullandığı Bulgar plakalı araç narkotik ekiplerince detaylı aramaya alındı. Araç içerisinde narkotik dedektör köpeğin de desteği ile yapılan incelemede, özel olarak hazırlanmış bölmelere zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 8 kilo 60 gram olan kokain maddesi bulundu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi (Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı) kapsamında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
